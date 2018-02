Rote Linsensuppe trifft Couscous-Gemüsesalat

Rund 700 Schüler aus der gesamten Region kommen in den nächsten Wochen wieder in den Genuss der KLASSE!-Kochkurse mit der AOK. Sie lernen, wie man sich gesund ernährt.

In der einen Ecke der Küche wird eifrig für den Couscous-Gemüsesalat geschnippelt, in der anderen geht es um rote Linsensuppe mit Kokosmilch, daneben ist die Hähnchenbrust in Vorbereitung, andere Schüler rollen die Lachs-Wraps oder deren vegetarische Pendants, und die fünfte Gruppe kümmert sich um den Nachtisch, eine Vanille-Bananen-Quark-Creme.

Diese und noch viele weitere gesunde Gerichte werden in den kommenden Wochen in zahllosen Schulküchen der Region oder den AOK-Küchen zubereitet - denn 34 Klassen und Kurse mit annähernd 700 Schülerinnen und Schüler kommen in diesem Jahr in den Genuss der KLASSE!-Kochkurse.

„Unsere Kochkurse sind in den Schulen eine Institution geworden, und im sechsten Jahr auch schon so etwas wie eine Tradition“, sagt Ralph Schleidweiler. Er koordiniert bei KLASSE!-Partner AOK Rheinland-Pfalz/Saarland die Kochkurse. Eigentlich sollten 15 Kurse angeboten werden, aber wie schon in den Vorjahren ermöglicht die AOK auch 2018 allen Bewerberklassen die Teilnahme: „Wir sind immer wieder von der tollen Resonanz beeindruckt. Das Thema gesunde Ernährung steht in Schulen in einem besonderen Fokus. Wir freuen uns, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer mit unseren Kursen so unterstützen können“, sagt Schleidweiler.

In diesem Jahr stehen die Kochkurse wieder unter dem Motto „Fit Food statt Fast Food“ - die AOK-Ernährungsberaterinnen bringen den Teilnehmern erst theoretisch und dann durch das praktische Selbst-Kochen gesunde Ernährung näher. „Das stärkt auch das Gruppengefühl, das gemeinsame Arbeiten macht den Schülern sichtlich Spaß - und zudem ist es uns wichtig, dass die Schüler am Ende auch zusammen den Tisch decken und gemeinsam essen“, sagt Ursula Elsen, eine der AOK-Ernährungsberaterinnen, die in den kommenden Wochen die KLASSE!-Kochkurse leiten wird.

Am Montag stand unter ihrer Anleitung für den Kurs BVJa der Berufsbildenden Schule für Gestaltung und Technik der Kochkurs in der AOK-Küche in der Trierer Paulinstraße auf dem Stundenplan.

Den offiziellen Startschuss gab Gisbert Theis, der stellvertretende Geschäftsführer des AOK-Bereichs West. BBS-Lehrer Simon Jegen und Schulsozialarbeiterin Annette Marx standen Seite an Seite mit den Schülern und bereiteten die verschiedenen Gerichte zu. „Das war ein köstliches Erlebnis“ und „das hat richtig Spaß gemacht“ waren die Meinungen der Berufsschüler.

FOTO: Bjön Pazen / TV