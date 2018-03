Ruwerer Narren starten am Sonntag in die Session

Unter dem Motto „Back to the 80s“ steht die Session beim Karnevalsverein Ruwer. Sie beginnt mit der Prinzenpaar-Inthronisation und dem Ordensfest am Sonntag, 7. Januar, 14.11 Uhr, in der Turnhalle. Eintritt frei, Parken ist auf dem Schulhof möglich. Ebenfalls in der Turnhalle steigt am Samstag, 13. Januar, 19.11 Uhr, die Kappensitzung. Auf dem Programm stehen Garde- und Showtanz, Bütten, Männerballett; Livemusik vom Et-Quant-Orchester und anschließend 80er-Party mit DJ Fritz. Tickets kosten zehn Euro und sind an vielen örtlichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Der bunte Karnevalsumzug zum Sessionsabschluss startet an Dienstag, 13. Februar, 14.11 Uhr, in der Hermeskeiler Straße; anschließend Feten im Gasthaus Stenglein und im Casa Verde.