(red) Die Schatzkammer-Kids, Kinder zwischen acht und elf Jahren, treffen sich jeden ersten Samstag im Monat um 11 Uhr in der Schatzkammer in Trier. In Bastel-Workshops mit Führungen durch die Schatzkammer geht es um Themen rund um das Mittelalter. Die Teilnahme am Kurs mit Heidi Rautert kostet fünf Euro. Anmeldung unter Telefon 0651/718 1427.