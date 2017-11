Schiffsleck: Ölspur auf der Mosel sorgt für Feuerwehreinsatz

In Trier ist am Montagmorgen aus einem Schiff Öl ausgelaufen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Von Florian Blaes

Am frühen Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte ein Fußgänger, der über die Eisenbahnbrücke von Pfalzel nach Trier-Nord unterwegs war, das auf der Nordseite der Mosel eine breite Ölspur zu sehen sei. Unverzüglich machte sich die Feuerwehr auf den Weg Richtung Brücke. Das Feuerwehrboot "St. Barbara" legte ebenfalls Richtung Trier-Pfalzel ab. Nach kurzer Zeit konnte die Wasserverunreinigung lokalisiert werden, auf Höhe der Trierer Schiffswerft konnte ein leckgeschlagenes Schiff angetroffen werden.

Nach Feuerwehrangaben hatte das Güterschiff einen Defekt in Höhe Thionville (Frankreich) und fuhr über Nacht zur Schiffswerkstatt nach Trier. An der Werft angekommen trat bei Reparaturarbeiten am Leck eine bislang unbekannte große Menge Wasser-Ölgemisch aus.

Die Feuerwehr forderte einen Abrollcontainer mit Ölschlingen nach und brachte diese auf der Mosel aus. Einsatzkräfte und Werksarbeiter zogen schließlich langsam und vorsichtig das defekte Schiff an Land. Während der Bergungsmaßnahmen war die Schifffahrt beeinträchtigt, jedoch nicht gesperrt. An Land wird nun nachfolgend das Güterschiff repariert.

Nach knapp fünf Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Wache 1 und 2 unter anderem mit Boot und Umweltcontainer. Zudem die Wasserschutzpolizei und die Polizei Trier.