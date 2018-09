Schon wieder wird in Trier eine Tankstelle überfallen

Die Aral-Tankstelle in der Ostallee (“Blaue Lagune“) ist in der Nacht zu Mittwoch um 0.15 Uhr von insgesamt drei Tätern überfallen worden. Zwei der Täter waren laut Polizei mit Schusswaffen bewaffnet und bedrohten die Kassiererin. Der dritte Täter stand im Eingangsbereich Schmiere.

Die Täter flüchteten mit der Beute in Richtung Palastgarten, teilt die Polizei mit. Wie hoch die Beute war, konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen noch nicht sagen. Alle drei Täter trugen dunkle Kleidung und waren maskiert.

Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit dem Raub am Vortag auf die Total-Tankstelle in Euren gibt. Dort hatten zwei Unbekannte Montagnacht versucht, eine Tankstelle in der Eurener Straße in Trier zu überfallen (volksfreund.de berichtete). Die Täter verließen die Tankstelle jedoch nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betraten die beiden vermummten Männer den Verkaufsraum der Tankstelle gegen 23.50 Uhr. Sie bedrohten eine Angestellte und einen Kunden mit einer Pistole und einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem sich die Angestellte in einen Nebenraum geflüchtet hatte, liefen laut Polizei die Täter nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge aus dem Verkaufsraum heraus in Richtung der Straße Im Speyer. Der Kunde sei ebenfalls davongelaufen.

Die beiden Täter in Euren werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter trug ein schwarzes Basecap mit einem kleinen, weißen Emblem links über dem Schirm der Basecap, ein graues Halstuch, vermutlich einen schwarzen Kapuzenpulli und darüber einen schwarzen Windbreaker. Weiterhin war er bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite und vermutlich einer weißen „6“ als Beflockung auf dem linken Hosenbein unter der Hosentasche. Er trug graue Arbeitshandschuhe und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Der zweite Täter trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze und beigem Fellbesatz, eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen und schwarze Handschuhe. Er war vermummt mit einem grauschwarzen Halstuch.

Die Kriminalpolizei Trier sucht in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder zu den Tatzeiten im Umfeld der Tankstellen gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/97792290.