Schriftsteller beeindruckt Schüler

Trier (red) Ein Tag hat in der Grundschule St. Peter in Trier-Ehrang ganz im Zeichen des Lesens gestanden.

Die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen lauschten gebannt dem prominenten Kinderbuchautor Stefan Gemmel, der aus seinen Werken "Im Zeichen der Zauberkugel" und "Geistergefährte" las. Gemmel wusste sein junges Publikum nicht nur durch besonders lebendiges und anschauliches Lesen zu begeistern, sondern lud es immer wieder zum Mitmachen ein. Die Erstklässler durften sich über eine spannende Lesung in der katholischen öffentlichen Bücherei von Pia Jäger und Dorothee Hubo freuen. Abgerundet wurde der Tag mit einem Bücherflohmarkt und dem traditionellen Elterncafé.



Föhren (red) Eine Spende in Höhe von 5000 Euro kam bei der Mosel-Ballon-Fiesta in Föhren zusammen. Das Geld kommt zwei Einrichtungen zugute: Zum einen "Annas Verein", benannt nach Anna Becker. Das Mädchen starb mit 17 Jahren an Krebs. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern mit der Diagnose Krebs zu helfen. Projekte sind unter anderem gemeinsame Freizeitaktivitäten und Therapien mit Kindern. Zum anderen profitiert das Projekt Papillion von dem Geld. Es unterstützt die Kinder krebskranker Eltern beim Umgang mit der Krankheit. Das Geld kam während der Ballon-Fiesta durch Aktionen wie eine Tombola oder Kinderschminken zusammen. Weitere Infos unter <%LINK auto="true" href="http://www.papillion-trier.de" text="www.papillion-trier.de" class="more"%> und www. von-betroffenen-fuer-betroffene.de



(red) Das Konzert mit Mai Horlemann am 30. November muss wegen Krankheit abgesagt werden. Das hat die Tufa mitgeteilt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.