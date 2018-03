Schüler geben Kammerkonzert

Nach dem erfolgreichen Adventskonzert in der voll besetzten Pfarrkirche in Heiligkreuz präsentieren die Jungen und Mädchen des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums ihr Können im Kammerkonzert. Musiker aller Altersstufen tragen als Solisten oder in kleinen Ensembles Werke verschiedener Komponisten von der Barockzeit bis ins 21. Jahrhundert vor. Der Kammermusikabend findet am Donnerstag, 22. Februar im Foyer des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.