später lesen laufen Schuhe an und raus! FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die einen laufen durch Innenstädte, die anderen über Felder und durch Wälder: Das Jahr 2018 hat wieder jede Menge großartige Laufveranstaltungen in der Großregion zu bieten. Was wann wo und wie über die Bühne geht, warum im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Läufer an den Wettkämpfen an der Mosel, in der Eifel, im Hunsrück und rund um Trier teilgenommen haben, lesen Sie heute auf unserer Lauf-Doppelseite. Viel Spaß!