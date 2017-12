später lesen schule bildung Gastgeber mit gleich neun Teams am Start Teilen

Trier (red) Nachdem die Integrierte Gesamtschule Trier vor wenigen Wochen den zehnten Deutschen Schulschachkongress ausgerichtet hat, stand nun die Ausrichtung eines weiteren großen Events im Bereich Schulschach an. Die IGS Trier, die 2015 als Deutsche Schachschule ausgezeichnet wurde, richtete den Schulschachentscheid der Allgemeinbildenden Schulen für den Bereich Trier aus. Dieses Turnier ist das Qualifikationsturnier für die Landesmeisterschaft, die am zweiten Märzwochenende in Bendorf stattfinden wird.