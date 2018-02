später lesen Gesang Kirchenchöre fahren nach St. Thomas Teilen

Dekanatskantor Johannes Klar lädt alle interessierten Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre aus dem Dekanat Schweich-Welschbillig zu einem Chorwochenende nach St. Thomas in der Eifel ein. Es findet statt vom 16. bis zum 18. März. Auf dem Programm stehen unter anderem mehrstimmige Kompositionen und Chorsätze für die Fastenzeit aus dem neuen Gotteslob. Zudem geht es auch um die Themen Stimmbildung, Chorklang und dessen Entfaltung. Den Abschluss des Chorwochenendes bildet die musikalische Mitgestaltung des Sonntagsabendgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich.