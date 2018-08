Sechsjähriger nach Badeunfall gestorben

Ein sechsjähriger Junge ist nach einem Badeunfall im Freibad von Grevenmacher (Luxemburg) im Krankenhaus gestorben. Das vermeldet das luxemburgische Online-Magazin L’essentiel unter Berufung auf eine Mitteilung der Luxemburger Staatsanwaltschaft vom Dienstag. Demnach sei eine Obduktion des Jungen angeordnet worden, um die genaue Todesursache zu klären.

Der Junge sei am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr von einem Badegast leblos am Boden des Schwimmbeckens entdeckt worden. Ein Bademeister habe rasch Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, bevor ein Helikopter den Jungen in eine Klinik gebracht habe. Der Zustand des Sechsjährigen sei beim Eintreffen im Krankenhaus kritisch gewesen. Drei Tage lang hätten Ärzte und Pfleger um das Leben des Jungen gekämpft. Doch der Sechsjährige habe das Bewusstsein nicht mehr wiedererlangt.