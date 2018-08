Frisches Wasser, grünes Gas und Schafe unter Solarzellen

Seit mehr als 15 Jahren sind die Stadtwerke Trier Premiumpartner des Volksfreund-Schulprojekts KLASSE! – und auch im neuen Schuljahr gibt es wieder spezielle Aktionen für Kinder und Jugendliche. Von Björn Pazen

Wie wird das Trinkwasser aufbereitet, damit es sauber aus dem Wasserhahn kommt? Wie viel Logistik steckt hinter dem Busfahrplan von Trier? Wie funktioniert ein Klärwerk? Und warum grasen Schafe unter einer Photovoltaikanlage? Alle diese Fragen beantworten die Stadtwerke Trier Schülern aus der ganzen Region schon seit vielen Jahren. Und zwar vor Ort, in der Kläranlage, bei der Leitstelle des Verkehrsbetriebs, an der Riveristalsperre oder im Wasserwerk Irsch. Seit mehr als 15 Jahren sind die Stadtwerke Trier (SWT) Premiumpartner des Volksfreund-Schulprojekts KLASSE! – und seit mehr als 15 Jahren können Schüler sich in den SWT-Einrichtungen über Infrastruktur, Wasser, Busverkehr aber auch Ausbildung informieren.

„Das KLASSE!-Projekt verdient seinen Namen auf jeden Fall, denn es ist klasse, wie Schüler dank des Volksfreunds an das Medium Zeitung, an aktuelle Themen und Nachrichten aus der Region und aller Welt herangeführt werden. Deswegen sind wir gerne Partner des Projekts – und wollen es auch in Zukunft bleiben“, sagte SWT-Vorstand Arndt Müller bei der Verlängerung der KLASSE!-Partnerschaft für das Schuljahr 2018/19, gemeinsam mit Volksfreund-Geschäftsführer Thomas Marx.

„Die Schüler, die heute an KLASSE! teilnehmen und dabei vielleicht mit unseren Aktionen und Abteilungen in Kontakt kommen, sind die Mitarbeiter und Kunden von morgen, das Potenzial und die Zukunft unserer Region“, betonte Müller: „Zudem sind die Geschäftsgebiete von Stadtwerken Trier und Volksfreund fast identisch. Wir sind auch in der ganzen Region präsent mit unseren Produkten.“

Neben den Informationen vor Ort bieten die Stadtwerke auch kindgerecht aufbereitete Informationen zu den Bereichen Energie, Verkehr, Service und Wasser an, die auf den Lucky-Seiten im Volksfreund veröffentlicht werden. In diesem Schuljahr geht es zum Beispiel um Elektromobilität und die „Eifelpipeline“, die Versorgungstrasse (Wasser, Glasfaserkabel, Gas, etc.) von der Nordeifel bis Trier sowie die Anbindung der Ost-West-Trasse mit Biogasanlagen. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen erklären, wie unsere Arbeit funktioniert, ihnen Zusammenhänge aufzeigen – zum Beispiel, was alles dahinter steckt, dass immer frisches Wasser aus dem Hahn kommt“, sagt Müller. Daneben engagieren sich die Stadtwerke Trier mit der Verlosung von Freikarten zum Beispiel für die Römerstrom Gladiators im KLASSE!-Projekt des Volksfreunds.

„Wenn ein Unternehmen wie die Stadtwerke Trier seit 15 Jahren ein Projekt wie KLASSE! mit vielen Ideen und Aktionen unterstützt, ist das eine Tradition und gelebte Nachhaltigkeit. Nur gemeinsam mit solch‘ starken Partnern können wir die Kinder und Jugendlichen in der Region erreichen und ihnen neben den aktuellen Nachrichten auch die Region näherbringen. Es ist der Input der Stadtwerke Trier, der das KLASSE!-Projekt aufwertet, mit kindgerechten, regionalen Aktionen und Informationen“, lobt Volksfreund-Geschäftsführer Thomas Marx die Kooperation.