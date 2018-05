Seminar: Ein Gewerbe gründen in der Gastronomie

Egal ob Food-Truck, Kaffee-Bar oder Schnell-Restaurant: Die Möglichkeiten, ein Unternehmen zu gründen, sind kaum so vielfältig wie in der Gastronomie.

Einen besonderen Weg sind die als Tastebrothers bekannten Gastronomen Marius Felzen und Olvier Schmitt gegangen. Über ihre Erfahrungen berichten sie im Rahmen der Informationsveranstaltung „Wir gründe ich ein Unternehmen in der Gastronomie“ am Mittwoch, 23. Mai, 17.30 bis 19.30 Uhr, in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier.

Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, ein Gewerbe im Bereich der Gastronomie zu gründen.

Die Teilnehmer erhalten zudem die Möglichkeit, sich bei Albrecht Ehses und Kevin Gläser, Gastgewerbe- und Gründungsexperten der IHK Trier, über die formalen Voraussetzungen und Grundlagen zum Thema „Gründen in der Gastronomie“ zu informieren.

Um Anmeldung wird gebeten bei: IHK Trier, Alexandra Klar, Telefon 0651/9777-531, E-Mail: klar@trier.ihk.de

(red)