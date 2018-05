Der „Club 65 Ehrang” macht am Dienstag, 29. Mai, eine Tagesfahrt nach Ahrweiler und Bad Breisig am Rhein.

Die Abfahrt des Busses ist um 8.30 Uhr am Aldi-Parkplatz in Ehrang. Von dort werden Bushaltestellen in Ehrang und Quint angefahren.Um 18 Uhr wird die Heimreise angetreten. Der Fahrpreis beträgt 25 Euro einschließlich Frühstück. Die telefonische Anmeldung zur Fahrt ist möglich bis 27. Mai für alle Senioren von Ehrang bei Gertrud Eisenach, Telefon 0651/62943 oder Mechthild Keul, Telefon 0651/69241.