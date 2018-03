Trierer Seniorenbeirat wählt seinen neuen Vorsitzenden

Andreas Rump setzt sich mit 16 zu 10 Stimmen gegen Rosemarie Wessel durch. Im Februar wird noch über einen weiteren Platz im Beirat entschieden.

(red) Gut einen Monat nachdem der Stadtrat grünes Licht gegeben hat, ist der neue Trierer Seniorenbeirat zu seiner konstituierenden Sitzung im Großen Rathaussaal zusammen gekommen. Dabei wählten die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums in geheimer Abstimmung Andreas Rump zum Vorsitzenden. Der pensionierte Techniker aus dem Stadtteil Kürenz setzte sich in der öffentlichen Sitzung unter der Leitung von Bürgermeisterin Angelika Birk mit 16 zu 10 Stimmen bei drei Enthaltungen gegen Rosemarie Wessel durch.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin von Trier- Mitte/Gartenfeld wurde danach in offener Abstimmung zur Stellvertreterin Rumps gewählt. Der neue Vorsitzende und seine Stellvertreterin verfügen bereits über Erfahrungen in der Seniorenarbeit: Andreas Rump ist seit zwei Jahren stellvertretender Vorsitzender der Trägervereins des Trierer Seniorenbüros.

Rosemarie Wessel hat sich fünf Jahre lang in der Wohnberatung des Seniorenbüros engagiert und kümmert sich derzeit um die Überarbeitung des Trierer Seniorenwegweisers. Vor den Wahlen hatte Birk die anwesenden Mitglieder des neuen Beirats und ihre Stellvertreter verpflichtet und sie über Grundlagen ihrer Arbeit informiert. In der nächsten Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 7. Februar, wird über die Besetzung eines noch nicht besetzten Platzes im neuen Beirat entschieden.

Für das Gremium geht es in den nächsten Wochen vor allem darum, die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Dafür wird eine Geschäftsordnung vorbereitet.

