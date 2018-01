Senioren spenden für Frauen und Kinder

Die Hausgäste der Residenz am Zuckerberg hatten zu Weihnachten um Geldgeschenke gebeten und spenden nun dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 2500 Euro für das sechs Millionen Euro teures Bauprojekt. Der SkF baut für Frauen und Kinder in Not ein zeitgemäßes neues Zuhause. Andrea Cremer, Geschäftsführerin der Residenz am Zuckerberg überreichte nun beim Neujahrsempfang den Scheck. SkF-Geschäftsführerin Regina Bergmann dankt den Hausgästen für die großzügige Spende und berichtete über das Projekt. Der Adventsbasar in der Residenz am Zuckerberg erbrachte 800 Euro. Eine Spende in dieser Höhe nahm Anne Klormann von Papillon entgegen, dem Verein zur Betreuung von Kindern krebskranker Eltern.