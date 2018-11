später lesen Brauchtum Kornmarkt am Sonntag fest in Narrenhand FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Twittern

Teilen



Wer mit Fastnacht nichts am Hut hat, sollte am Sonntag (11. November) einen großen Bogen um den Kornmarkt machen. Denn der ist am 11. 11. ab 11.11 Uhr traditionell Schauplatz der großen Sessionseröffnungsfete der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK).

Roland Morgen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen