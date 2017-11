Ayl/Saarburg/Freudenburg (red) Der Shantychor Freudenburg lädt zu seinem weihnachtlichen Konzert für Sonntag, 3. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Laurentius in Saarburg ein.

Am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, tritt der Chor außerdem in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Ayl auf. Die Musiker singen "Drei Meilen bis Weihnacht" und zahlreiche andere weihnachtliche Seemannslieder, um, nach eigener Aussage, so die Wünsche und die Befindlichkeiten der Seeleute auf ihr Publikum zu übertragen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an die Konzerte findet eine Türkollekte statt.