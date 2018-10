Teilen, Tauschen, Schenken: 8 Möglichkeiten, wie ihr Nachhaltigkeit in eurer Leben bringt

Viele Trierer folgen einem weltweiten Trend: Sie verwenden statt zu verschwenden. Findet ihr gut, wisst aber nicht, wie das geht? Wir stellen euch in einer Multimedia-Geschichte junge Menschen vor, die Nachhaltigkeit statt Wegwerfgesellschaft zelebrieren.

Weitergeben oder gemeinsam nutzen statt neu zu kaufen: Auch in der Region Trier ist das ein Trend - vor allem, aber längst nicht nur unter jungen Leuten. Alltagsprodukte wie Bücher und Essen werden miteinander geteilt, aber auch Dienstleistungen und Wissen. Es geht um Nachhaltigkeit und darum, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Hier erzählen Menschen aus Trier, warum sie in der Sharing Community - das heißt soviel wie Gemeinschaft des Teilens - unterwegs sind.

Mit diesem Thema haben sich angehende Medienwissenschaftler der Uni Trier bei einer Lehrveranstaltung des Trierischen Volksfreunds beschäftigt. Sie haben 8 Menschen und damit 8 geniale Möglichkeiten gefunden, wie ihr nachhaltiger leben könnt.

Klickt einfach hier rein:

Viele weiterführende Infos gibt in unserer Multimedia-Reportage