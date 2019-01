später lesen Show Show in der Europahalle Trier: Die Geschichten hinter den Hits Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der SWR1-Musikexperte Werner Köhler und die Band Pop-History gehen in die nächste Runde „Neue Geschichten hinter berühmten Popsongs“ und präsentieren diese am Sonntag, 3. Februar, um 19 Uhr in einer Show in der Europahalle.