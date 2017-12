später lesen Verkehr Sickingenstraße bleibt teilweise gesperrt Teilen

Im Rahmen der Sanierung der Sickingenstraße ist die bisher gesperrte Kreuzung Bergstraße wieder freigegeben worden. Weil die Bauarbeiten im unteren Abschnitt der Sickingenstraße andauern, ist die Einsicht in die Kreuzung jedoch weiter eingeschränkt, so dass der Verkehr wie bereits in den vorherigen Bauphasen mittels einer Ampel geregelt wird.