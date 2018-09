Ferienkurs für Kinder: Siebdruck auf fair gehandelte Shirts

In der zweiten Herbstferienwoche veranstalten das Jugendzentrum „Auf der Höhe“ und das Künstlerduo Hong and Friends einen Fairtrade- und Siebdruck-Workshop. red

Kinder von 8 bis 12 Jahren können am Dienstag, 9. Oktober, zwischen 10 und 17.30 Uhr, lernen, wie man Motive für T-Shirts designt und sie per Siebdruckverfahren auf Shirts bringen kann. Außerdem lernen sie, was fairtrade bedeutet und was der Unterschied zu normalen Klamotten ist“, kündigen die Veranstalter an. Das selbst bedruckte und fair gehandelte Shirt darf anschleßend mit nach Hause genommen werden. Der geförderte Workshop kostet für Teilnehmer sechs Euro, inklusive kleinem Mittagessen.

Infos und Anmeldung bei Ines Jacoby, Telefon 0651/5617503, oder per E-Mail an: ines.jacoby@taw-trier.de