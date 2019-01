(red) Die Menschen in Rheinland-Pfalz sind am 26. Mai aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und ihre Vertreterinnen und Vertreter für die kommunalen Parlamente zu bestimmen. red

Vielerorts ist allerdings die Bereitschaft, sich auf diesem Gebiet ehrenamtlich zu engagieren, rückläufig. Um dem entgegenzuwirken und vor allem auch verstärkt Frauen und junge Erwachsene für die politische Arbeit in den Entscheidungsgremien zu interessieren, haben die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Trier-Saarburg eine Vortragsreihe konzipiert, die Aspekte der Kommunalpolitik und der öffentlichen Verwaltung aufgreift und sie in leicht verständlicher Form präsentiert. Wolfgang Reiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, wird die Reihe „Menschen gewinnen für unsere Gemeinden“ mit einem Vortrag zum Thema „Gliederung und Zuständigkeiten in der Kommunalpolitik – Von der Idee zur Umsetzung“ fortsetzen. Alle Interessierten sind für Mittwoch, 9. Januar, um 17.30 Uhr in die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land, Gartenfeldstraße 12, Trier, eingeladen. Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich.

Anmeldung unter Telefon 0651/9798-204 oder per E-Mail an johanna.fox@trier-land.de