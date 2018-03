So kann man Holztechnik lernen

(red) Das Lehrer-Team der neuen Fachschule Holztechnik – (von links) Fabian Bartz, Lisa Schneider, Karl-Hans Porten und Stephan Weinand – laden ein zu einem Infoabend für interessierte Gesellen für Donnerstag, 18. Januar, in den Räumlichkeiten der Schule (Lang­straße 15). Er beginnt um 18 Uhr. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. Die Fachschule Holztechnik wird in Vollzeitunterricht angeboten und führt in zwei Jahren zum Abschluss eines „Staatlich geprüften Technikers“. Aufnahmevoraussetzung ist eine abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung und einjährige einschlägige Berufstätigkeit. Es stehen insgesamt 26 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 1. März 2018. ⇥ Foto: BBS GuT/Anita Zender