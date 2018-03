So leben Sie auf gesundem Fuß

(red) Im Rahmen der Informationsreihe „Mittwochs im Mutterhaus“ referiert am 24. Januar Christoph Pohl zum Thema „Leben auf gesundem Fuß“. Treffpunkt zum Vortrag ist um 18 Uhr im Konferenzraum 1 des Mutterhauses in Trier-Ehrang. Der Chefarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie wird hier besonders auf die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Fehlstellungen der Zehen eingehen. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch den Referenten. Der Eintritt ist frei.