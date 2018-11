Von Birrebunnes bis Kappesteerdich

Die Reihe Heimat-Genuss geht in die Verlängerung. Welches ist Ihr regionales Lieblingsgericht?

Acht Wochen lang haben sich unsere Reporter täglich auf die Suche nach dem begeben, was die Region kulinarisch ausmacht.

Sie haben Köche besucht, die sich der heimatlichen Küche verschrieben haben und diese teilweise ganz traditionell, teilweise neu und überraschend interpretieren. Sie haben ihnen einige ihrer besten Rezepte entlockt. Sie haben Erzeuger besucht, die ganz bewusst ihr Augenmerk auf die Nähe zwischen Produzenten und Abnehmer legen. Mit Harald Rüssel hat einer der profiliertesten Köche der Region eine kenntnisreiche Kolumne beigesteuert. Zudem haben wir vieles über Wein, Schnaps, Eingemachtes, Kräuter und Pilze erzählt. Einer besonderen Herausforderung haben sich unsere Volontäre gestellt: Unsere journalistischen Nachwuchskräfte, die aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands stammen, haben selbst zu Töpfen, Messern und Kochlöffeln gegriffen und sich an die Zubereitung einer ganzen Reihe traditioneller Gerichte gewagt. Von Flieten bis Birrebunnes, von Kappesteerdich bis Spießbraten, von Schoales bis Grumberschnietscher, von Mäuschen bis Mehlknödel haben sie einiges an heimatlicher Kost zubereitet, teilweise auch eigene Varianten entwickelt und es in Text, Bild und Video dokumentiert. Die Resonanz auf die Reihe Heimat-Genuss war so positiv und die eingegangenen Anregungen so vielfältig, dass sich die Redaktion entschieden hat, die Reihe jeweils dienstags – beginnend mit der heutigen Ausgabe – auf der letzten Seite des Lokalteils bis zum Ende des Jahres fortzusetzen. Zudem wird in den nächsten Tagen ein Magazin mit den besten Beiträgen und Rezepten der Reihe erscheinen. Zunächst sind Ihre Vorlieben gefragt: Wir laden Sie ein, sich an unserer großen Online-Abstimmung zu beteiligen und auf volksfreund.de aus den folgenden Gerichten die Top-Drei der regionalen Küche zu wählen. Unsere Kandidaten sind: Flieten, Birrebunnes, Kappesteerdich, Spießbraten, Schoales, Grumberschnietscher, Mäuschen und Mehlknödel.

