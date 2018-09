So will Trier das Exhaus retten

Die Insolvenz und die Welle der Solidarität

Der Verein Exzellenzhaus, der das Jugend- und Kulturzentrum selbstständig betreibt, stellte im Februar den Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung (der TV berichtete). Der Verein konnte die Rückgänge der Einnahmen im Veranstaltungsbereich nicht mehr ausgleichen.

Die noch junge Form der Insolvenz in Eigenverwaltung ermöglicht es der Leitungsebene des Vereins, im Amt zu bleiben und die notwendige Sanierung in enger Zusammenarbeit mit der Insolvenzberaterin und Rechtsanwältin Christine Frosch selbst in Angriff zu nehmen.

Das Exhaus Metal & Hardcore Fest 2018 soll am Wochenende des 22. und 23. September stattfinden, und zwar im Balkensaal. Dieser darf wieder 250 Fans aufnehmen, seit die neue Außentreppe als Notausgang fertig ist (siehe kleines Foto). Daher gibt es laut Mitteilung der Veranstalter insgesamt 200 Wochenendtickets (25 Euro) plus jeweils 50 Tagestickets am Samstag und Sonntag (15 Euro). Dieses Festival wird ein Marathonprogramm. Am Samstag, 22. September, spielen die Bands von 14 Uhr bis 6 Uhr, am darauffolgenden Sonntag von 14 Uhr bis 1 Uhr. Alle Bands spielen umsonst, der gesamte Gewinn fließt in die Renovierung.

Das Exzellenzhaus gehörte im 18. Jahrhundert zum Kloster St. Marien. Die einmarschierenden Franzosen enteigneten das Kloster 1789 und nahmen das Haus in Besitz. 1815 übernahm das preußische Heer die Regie. Aus dieser Epoche stammt auch der Name des Gebäudes, denn hohe Militärs hatten Anspruch auf die Anrede Ihre Exzellenz. Schon in den 60ern traten lokale Bands im Exhaus auf. Im März 1972 wurde der Verein Exzellenzhaus gegründet, er machte daraus ein beliebtes Jugendkulturzentrum.