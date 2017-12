Sozialwohnungen dringend gesucht: Stadt Trier baut ihr Angebot aus

650 Sozialwohnungen besitzt die Stadt Trier derzeit. Die große Mehrzahl davon ist in einem schlechten Zustand. Doch in der Magnerichstraße in Pallien und in Mariahof gibt es inzwischen sichtbare Veränderungen. Nach Meinung von Sozialdezernentin Angelika Birk dokumentieren die sanierten Wohnungen und Fassaden die erfolgreiche Arbeit der Projektgruppe „Wohnungswirtschaft und Sozialplanung“, die im September 2016 ihr Büro im Haus Franziskus bezogen hat und seitdem alle städtischen Projekte des sozialen Wohnungsbaus betreut.

Projektleiterin Gabi Schmitt führt dort ein Team, zu dem auch zwei Architektinnen, zwei Sozialarbeiterinnen, zwei Mitarbeiterinnen im Förderprojekt Soziale Stadt, ein Techniker und eine Finanzcontrollerin gehören. Wichtigstes Ziel ist es dabei, effektiver, schneller und vor allem in möglichst enger Abstimmung mit den Bewohnern den städtischen Wohnungsbestand zu sanieren sowie zusätzliche Sozialwohnungen zu schaffen.

„Wir benötigen insgesamt mindestens 1000 Wohnungen für Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen“, sagt Sozialdezernentin Birk. Diese Zahl deckt sich mit den Vorstellungen für die Gründung einer neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die Mitte November vom Stadtrat beschlossen worden ist. Gesucht wird nun ein privater Investor, der 51 Prozent der Gesellschaft übernimmt. Nach den Vorstellungen der Verwaltung würde die Stadt (Anteil 49 Prozent) dann als Generalmieter die Wohnungen an Berechtigte weitervermieten. Für die Bestandspflege, Sanierungsmaßnahmen und Neubauprojekte wäre weiterhin das Team um Gabi Schmitt verantwortlich. Zuständigkeiten aus unterschiedlichen Dezernaten werden dort zusammengeführt. „Unser Team ergänzt sich“, sagt Schmitt. „Planung, Sozialarbeit, technische Betreuung und Finanzcontrolling gehören unabdingbar zusammen. Unsere Sozialarbeiterinnen und der Techniker sind ständig unterwegs und im Gespräch mit den Menschen. Das schafft Vertrauen.“

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Verwaltung alle Projekte im städtischen Sozialwohnungsbau im veranschlagten Kostenrahmen geblieben. Damit die sanierten und neuen Wohnungen nicht zu schnell erneut sanierungsbedürftig werden, will die Stadt ab 2018 für Neumieter eine Kaution von zwei Kaltmieten einführen. „Natürlich werden die individuell gestaffelt und oft in kleinen Raten abzustottern sein“, sagt Sozialdezernentin Angelika Birk, die auf den angespannten Wohnungsmarkt in Trier verweist. „Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum.“

Genaue Erhebungen, wie viel Menschen in Trier Anspruch auf sozial geförderten Wohnraum haben, gebe es zwar nicht. Birk verweist aber auf eine Studie der Stadt Köln. „Dort kann theoretisch jeder Zweite einen Anspruch geltend machen. Das trifft vermutlich auch auf Trier zu.“