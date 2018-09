später lesen Musik Spätsommer-Konzert mit den Eurener Sängern Teilen

Unter dem Motto Singen macht Spaß lädt der Männergesangverein Trier-Euren zu einem abwechslungsreichen Konzertabend am Samstag, 29. September um 20 Uhr in die Pfarrkirche St. Simeon am Reichertsberg ein. red