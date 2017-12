„Blaue Lagune“: Trierer entscheiden am Sonntag

86 000 Wahlberechtigte in Trier sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Mehr als 5000 haben laut Mitteilung der Verwaltung bereits die Briefabstimmung genutzt. Jeder Wahlberechtigte hat per Post eine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten, die er zusammen mit seinem Personalausweis in eines der 53 barrierefreien Abstimmungslokale mitbringen muss. In der Benachrichtigung steht die Adresse des jeweiligen Lokals. 430 Abstimmungshelfer werden im Einsatz sein – bei der Bundestagswahl waren es doppelt so viele. Der Zeitraum der Abstimmung beginnt um 8 und endet um 18 Uhr, danach wird ausgezählt.

Die Tankstelle ist dann gerettet, wenn die Mehrheit aller Teilnehmer mit „Ja“ stimmt und diese Mehrheit mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten umfasst. 15 Prozent bedeuten in Trier rund 13 000 Wähler. Wenn also mindestens 13 001 mit „Ja“ stimmen und maximal 12 999 mit „Nein“, wird der Pachtvertrag der Tankstelle verlängert.

Wenn die 15-Prozent-Quote erreicht wird, aber die Mehrheit gegen die Tankstelle stimmt, hat die Bürgerinitiative verloren. Wenn die Beteiligung am Bürgerentscheid keine 15 Prozent erreicht, aber dennoch eine Mehrheit für die Tankstelle stimmt, landet der Punkt ein weiteres Mal auf der Tagesordnung des Stadtrats, und zwar am 14. Dezember. Der Rat kann seinen Beschluss, den Pachtvertrag nicht zu verlängern, dann bestätigen oder widerrufen.