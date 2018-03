Spende für Menschen in Not

(red) Es war die Premiere in Losheim: Der Reservisten-Musikzug Trier widmete im Spät-herbst sein Jahreskonzert in Losheim der guten Sache und stellte den gesamten Erlös dem Verein Herzensengel e. V. zur Verfügung.

Das Trierer Orchester unter der musikalischen Leitung des Wahlener Martin Ade hatte ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Das musikalische Programm spannte dabei einen breiten Bogen von sinfonischer Musik für Blasorchester bis zu zeitgenössischen Stücken der 80er und 90er Jahre. Der Leiter des Musikzuges Trier, Udo Pfeifer, freute sich insbesondere über die große Resonanz der Losheimer Bevölkerung. Denn aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mussten unmittelbar vor Beginn des Konzertes noch weitere Stühle in den Saalbau gebracht werden.

Vor kurzem fand die offizielle Scheckübergabe an Adrian Schmitz und Professor Jörg Loth vom Herzensengel-Vorstand statt. Genau 1111,11 Euro erspielten die Musiker, unter ihnen auch der Brotdorfer Pfarrer Klaus Stankowitz und der Wahlener Robert Selzer, für in Not geratene Menschen. Die Vertreter des Herzensengel e. V. bedankten und freuten sich sehr über diese großzügige Unterstützung, um in Not geratenen Menschen aus der Region auch weiterhin qualifiziert helfen zu können.

Die Herzensengel helfen Menschen, die unverschuldet in große Not geraten sind. Insbesondere gilt ihre Hilfe behinderten Kindern und ihren Eltern, wenn dringend benötigte Leistungen nicht von dritten Stellen übernommen werden können.

Der Verein steht aber auch all denjenigen Menschen zur Seite, die durch einen schweren Schicksalsschlag ihren Lebensalltag völlig neu bewältigen müssen. Neben finanziellen Zuwendungen unterstützen die Herzensengel Betroffene mit einem enormen persönlichem Einsatz und auch einem ausgeprägten Netzwerk.