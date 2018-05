Spendenaktion zugunsten Obdachloser

Trierer Bürger unterstützen mit ihrer Initiative das Benedikt-Labre-Haus in Trier.

Auf Initiative von Heribert Schmitt (ehemaliger Schauspieler am Trierer Theater, besser bekannt als Harry Hut) und Chris Rother ist im Treff in Tarforst unter großer Beteiligung der Bevölkerung eine Sammlung von Zelten, Schlafsäcken, Isomatten und Decken zugunsten bedürftiger und obdachloser Mitmenschen organisiert worden. Jetzt hat das Team um Harry Hut die zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung an den Leiter des Benedikt-Labre-Hauses, Streetworker Jörg van den Boom, und die Sozialarbeiterin Jennifer Lohrmann übergeben. Groß waren die Freude im Benedikt-Labre-Haus und der Dank für diese gelungene Aktion. Das Benedikt-Labre-Haus ist ein Übernachtungsheim für wohnungslose Männer ab 18 Jahren. Für die Männer wird hier die Grundversorgung sichergestellt. Dazu gehören über die Unterkunft hinaus Teilverpflegung, die Möglichkeit zur Körper- und Wäschereinigung sowie die Ausgabe von Bekleidung und Hygieneartikeln.