Sperrung in der Schönbornstraße: Busse fahren anders

( Die Einbahnstraßenregelung in Richtung Hauptbahnhof bzw. Innenstadt im Bereich der Bahnunterführung Schönbornstraße muss bis zum 18. Dezember 2017 verlängert werden. Dort erneuern die Stadtwerke Trier eine Erdgasleitung. Zur Anbindung der neuen Leitung an das bestehende System wird die Schönbornstraße in der Woche vor Weihnachten, 18. bis 23. Dezember, zwischen Brühlstraße und Kürenzer Straße voll gesperrt.