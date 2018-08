Sperrungen und Umleitungen

Die Olewiger Straße ist von Freitag, 3. August, 17 Uhr, bis Dienstag, 7. August, 8 Uhr, ab der St.-Anna- Straße bis zur Hunsrückstraße gesperrt. Anwohner- und Lieferverkehr bleiben zugelassen. Für den gleichen Zeitraum wird auf der Umgehungsstraße die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt.

Außerdem werden in der Hunsrückstraße und entlang des Gehwegs (Abschnitt Brettenbach bis Hunsrückstraße und der Straße Im Brettenbach) Halteverbotszonen eingerichtet.

Während des Feuerwerks am Freitag ist von 22.30 bis 24 Uhr die Ortsdurchfahrt sowie Umgehungsstraße/Hunsrückstraße voll gesperrt. Außerdem besteht ein Halteverbot in der Olewiger Straße zwischen den Einmündungen Sickingenstraße und Im Tiergarten. Anwohner haben in bestimmten Straßenzügen keine Möglichkeit zur Ein - oder Ausfahrt. Parkplätze werden im Bereich der Riesling-Weinstraße eingerichtet. Aufgrund der begrenzten Anzahl werden die Besucher gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Sonderbusse und Umleitungen: Für das Weinfest wird die Ortsdurchfahrt von Montag, 30. Juli, bis einschließlich Dienstag, 7. August, 12 Uhr gesperrt. Die Busse der Linien 6 und 81 fahren von Freitag bis einschließlich Dienstag, 12 Uhr, eine Umleitung über die Riesling-Weinstraße. Alle Haltestellen in der Olewiger Straße werden in diesem Zeitraum aufgehoben und an Ersatzhaltestellen in der Riesling-Weinstraße verlegt. Am Freitag und Samstag fahren neben den regulären Linien 81 und 84 von 19.37 bis 22.07 Uhr halbstündlich Sonderbusse vom Petrisberg über Universität, Tarforst, Trimmelter Hof sowie von der Porta Nigra über Hauptbahnhof, Weberbach und Kaiserthermen direkt zum Weinfest.