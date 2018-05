später lesen Schulen Sportfest mit Sponsorenlauf FOTO: Teilen

(red) Jungen und Mädchen der Keune-Grundschule haben an den alternativen Bundesjugendspielen in Form einer Keune-Weltmeisterschaft teilgenommen. Unterstützt von sechs Schulkindern aus der Afa Trier traten sechzehn Teams in acht Disziplinen gegeneinander an. Sportlehrerin Julia Oberhausen und Übungsleiterin Gitta Deuster (FSV Tarforst) hatten das Programm zusammengestellt. Abschluss war der Sponsorenlauf. So liefen die Kinder Runde um Runde (jeweils etwa 500 Meter) und sammelten Stempel auf ihrer Startkarte. Bei der Siegerehrung sah man in freudestrahlende Gesichter.