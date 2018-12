später lesen Trier Sprechstunde Pflege in Trier Teilen

(red) Das Seniorenbüro Trier bietet am Donnerstag, 24. Januar, um 14 Uhr seine nächste Sprechstunde Pflege in der Kochstraße1a an. Mit dem Thema „STuDi – Smart Home Technik und Dienstleistungen für ein unabhängiges Leben zu Hause“ wird ein Mitarbeiter des Pflegestützpunkts in der Kochstraße über das Modellprojekt STuDi informieren, das im Raum Trier gestartet ist.