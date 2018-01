Sprechtag des Bürgerbeauftragten in Trier

Die nächste Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg, ihre Anliegen und Probleme mit dem Bürgerbeauftragten des Landes, Dieter Burgard, persönlich zu besprechen, besteht am Dienstag, 6. Februar, in der Stadtverwaltung. Anmeldungen nimmt das Büro des Bürgerbeauftragten, Telefon 06131/2899999, bis zum 29. Januar 2018 entgegen. Der Bürgerbeauftragte hat seinen Sitz beim Landtag und arbeitet eng mit dem Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zusammen. Seine Aufgabe ist es unter anderem, bei Problemen mit einer Verwaltung nach Lösungen zu suchen. Unabhängig setzt er sich für eine schnelle Klärung ein und versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Annäherung der Positionen zu erreichen.

Die nächste Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg, ihre Anliegen und Probleme mit dem Bürgerbeauftragten des Landes, Dieter Burgard, persönlich zu besprechen, besteht am Dienstag, 6. Februar, in der Stadtverwaltung. Anmeldungen nimmt das Büro des Bürgerbeauftragten, Telefon 06131/2899999, bis zum 29. Januar 2018 entgegen.

Der Bürgerbeauftragte hat seinen Sitz beim Landtag und arbeitet eng mit dem Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zusammen. Seine Aufgabe ist es unter anderem, bei Problemen mit einer Verwaltung nach Lösungen zu suchen. Unabhängig setzt er sich für eine schnelle Klärung ein und versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Annäherung der Positionen zu erreichen.

Der Beauftragte für die Landespolizei ist Ansprechpartner bei Bürgerbeschwerden oder Anregungen zur Polizei des Landes. Ebenso können Polizeibeamte sich mit Eingaben im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs an ihn wenden.

Schriftliche Eingaben/Beschwerden können per Brief, per Telefax, per E-Mail oder über die Internetseite und telefonisch an Dieter Burgard, 55116 Mainz, Kaiserstr. 32, Telefon: 06131/28999-0, Fax: 06131/2899989, E-Mail: poststelle@derbuergerbeauftragte.rlp.de eingereicht werden. Die aktuellen Termine von weiteren Sprechtagen finden Interessierte im Videotext, Tafel 725, im SWR Fernsehen. Informationen über die Arbeit des Bürgerbeauftragten sowie das Online-Formular sind im Internet unter: www.derbuergerbeauftragte.rlp.de abrufbar.