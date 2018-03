Sprechtag des Bürgerbeauftragten

Bürger aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg können ihre Anliegen und Probleme mit dem Bürgerbeauftragten des Landes, Dieter Burgard, persönlich besprechen. Er besucht die Stadtverwaltung Trier am Dienstag, 6. Februar. Anmeldungen nimmt das Büro des Bürgerbeauftragten, Telefon 06131/2899999, bis Montag, 29. Januar, entgegen. Schriftliche Eingaben können per Brief, Telefax, per E-Mail oder über die Internetseite und telefonisch an Dieter Burgard, 55116 Mainz, Kaiserstraße 32, Telefon: 06131/28999-0, Fax: 06131/2899989, E-Mail: poststelle@derbuergerbeauftragte.rlp.de eingereicht werden. Mehr Infos unter

www.derbuergerbeauftragte.rlp.de