St. Helena – eine Schule auf den Spuren von Karl Marx

Die St. Helena-Schule, Berufsbildende Schule in Trägerschaft des Bistums Trier, feierte ihren St. Helena Tag und führte eine Sternwallfahrt zu Ehren ihrer Namenspatronin durch.

In diesem Jahr stand die Wallfahrt aus aktuellem Anlass in engem Bezug zu Karl Marx.

Die Schüler beschäftigten sich mit der Frage, wie viel Christentum im „Kapital“ von Marx steckt und nahmen dabei die Themen Arbeit und Armut gestern und heute im Vergleichunter die Lupe.

Mit einem religiösen Impuls begann die Pilgerschaft in der Schule. Dreizehn Gruppen in Begleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer machten sich mit Pilgerstab auf zu unterschiedlichen Einrichtungen in Trier, welche sich mit der Thematik aktiv oder museal befassen. Vor Ort stellten Referenten der jeweiligen Einrichtungen den Pilgern ihre Institution, ihre Arbeit in der Einrichtung oder ihre Ausstellung vor.

Die Schülerinnen und Schüler sammelten Eindrücke und nahmen ihre Gedanken in Form von Fürbitten auf ihrer Sternpilgerschaft mit zur Abtei St. Matthias. Der Tag endete mit einem gemeinsamen feierlichen Gottesdienst in der Basilika St. Matthias.