Stadt kontrolliert Shisha-Bars erneut

Trier (red) Die Stadt Trier hat am Freitagabend Nachkontrollen bei drei Shisha-Bars in der Stadt gemacht, um zu prüfen, ob die Grenzwerte für die Belastung mit Kohlenmonoxid eingehalten werden. In den drei kontrollierten Gaststätten wurden Messwerte in zweifacher Höhe der an Arbeitsplätzen erlaubten Grenzwerte festgestellt.