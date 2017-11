später lesen Stadt sucht Geschäftsführer für Arena, Messepark & Co. Teilen

Trier (red) Wolfgang Esser führt die Geschäfte der städtischen Beteiligungsgesellschaft MVG Messe und Veranstaltungsgesellschaft mbH seit deren Gründung im Jahr 2001. Damals als reine Betreibergesellschaft der Arena Trier gestartet, verwaltet Esser mit seinem Team inzwischen auch die Messeparkhalle in den Moselauen und wird bis zur abschließenden Klärung von deren Zukunft auch die Betreibung der Europahalle Trier verantworten. Nun wird Esser in absehbarer Zeit altersbedingt in Ruhestand gehen.