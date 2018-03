später lesen Literatur Literaturgespräch in der Bibliothek Teilen

() Drei der besten amerikanischen Romane werden im zehnten Trierer Literaturgespräch am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Trier (Weberbach 25) besprochen. Hubert Spiegel, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, diskutiert mit Sebastian Fett, Lehrer am Gymnasium Koblenz, Michael Embach, Leiter der Stadtbibliothek Trier, und Gerd Hurm, Leiter des Zentrums für Amerikastudien an der Universität Trier.