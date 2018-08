später lesen Live aus dem Trierer Stadtrat Wohnumfeldverbesserung in Trier-West und Ehrenring für Reiner Marz FOTO: Christiane Wolff FOTO: Christiane Wolff Teilen

Die Wohnumfeldverbesserung am Trierweilerweg in Trier-West, die Förderung der neuen Hebammenzentrale und die Benennung neuer Mitglieder für den Seniorenbeirat sind Themen der Stadtratssitzung am heutigen Donnerstag um 17.15 Uhr im Rathaussaal. Wir berichten im Liveticker. red