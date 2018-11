Emotionen, Ordnungsdienst und viele Diskussionen

Entscheidungen des Stadtrats Trier

Kitas (woc) Drei Trierer Kindertagesstätten weiten ihre Öffnungszeiten aus und bieten ab 1. Januar 2019 Betreuungsplätze von 6 bis 20 Uhr an. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hatte vor zwei Jahren im Stadtrat den Anstoß dafür gegeben, dass an einzelnen Kitas flexible Betreuungszeiten eingeführt werden sollen. Der Stadtrat stimmte den konkreten Plänen der Stadtverwaltung mit 42 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen (beide AfD) zu.

Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten sind auch Aufstockungen der Betreuungsplätze verbunden: Das „Haus für Kinder“ in Trägerschaft des Sozialdienstes Katholischer Frauen wird um eine Gruppe erweitert, so dass künftig 74 Plätze vorgehalten werden – 44 davon als Ganztagesplätze, 14 mit erweiterten Öffnungszeiten. In Ehrang wandelt die Kita St. Peter ebenfalls zum 1. Januar eine Krippengruppe in eine kleine altersgemischte Gruppe um und bietet dann 115 Plätze an, davon 80 Ganztagsplätze und zehn Plätze mit flexiblen Betreuungszeiten. In der neuen, noch nicht eröffneten städtischen Kita Im Freschfeld in Trier-Filsch wird es 133 Plätze geben, davon 124 Ganztagsplätze und 14 Plätze mit erweitertem Betreuungsangebot.

Zum Schutz der Kinder soll die tägliche Betreuungszeit auch bei ausgeweiteten Öffnungszeiten in der Regel eine Dauer von 9 Stunden nicht überschreiten.

Römerausstellung (woc) „Der Untergang des Römischen Reiches“ heißt die Gemeinschaftsausstellung von Rheinischem Landesmuseum, Museum am Dom und Stadtmuseum Simeonstift von Juni bis November 2022 (der TV berichtete). Auch die Schatzkammer der Stadtbibliothek präsentiert Originalzeugnisse aus Mittelalter und Früher Neuzeit. Der Ausstellungsteil im Stadtmuseum trägt den Arbeitstitel „Rom und Europa. Vision und Wirklichkeit“. Der städtische Zuschuss für die Ausstellung wird bei rund 615 000 Euro liegen. Der Stadtrat stimmte der entsprechenden Beschlussvorlage aus dem Dezernat von Kulturdezernent Thomas Schmitt einstimmig zu. „Die Ausstellung Römisches Reich bietet die Möglichkeit, über einzelne Personen wie Nero oder Konstantin hinaus einen Bezug zur Gegenwart herzustellen und hat deswegen sehr großes Potenzial“, kommentierte Richard Leuckefeld von den Grünen in der Ratssitzung.

Konzertverbot? (woc) „Kann man Kunst verbieten?“ Diese Frage stellte CDU-Ratsmitglied Jutta Albrecht in der jüngsten Stadtratssitzung. Grund war das Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet am 22. November in der Europahalle. Die Band mit Liedtexten, die sich auch explizit gegen Staat und Polizei richten, hatte jüngst größere Bekanntheit erlangt durch ihre Konzertauftritt gegen Rechts nach den Vorkommnissen in Chemnitz.

„Die Texte der Band lassen eine Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols erkennen. Das kann ich nicht gutheißen“, kritisierte Albrecht. „Wo ist bei Kunst die Grenze erreicht, bei der überlegt werden muss, ob städtische Räumlichkeiten dafür vermietet werden sollen?“ Die Antwort von Kulturdezernent und Jurist Thomas Schmitt war kurz und eindeutig: Zum einen sei nicht die Stadt sondern Poppconcerts der Veranstalter, zum anderen seien die juristischen Hürden für Kunstverbote sehr, sehr hoch. Gründe für eine Intervention sehe er nicht.