An Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester sowie an Neujahr sind die städtischen Dienststellen geschlossen. An den übrigen Tagen haben sie teilweise geöffnet – ein Überblick.