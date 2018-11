Stadtwerke sanieren in Trier-Biewer

Die Stadtwerke Trier sanieren im zweiten Bauabschnitt in Trier-Biewer die Kanäle in folgenden Straßen:

Aacher Weg, Achterweg, Biewerer Straße, Im Dechantsgarten, Im Falschen Biewertal, In der Trift, Johannes-Kerscht-Straße, St.-Jost-Straße, Talstraße und Taubensteinstraße. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in grabenloser Technik. Aufgrund der räumlichen Enge kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Sanierungen beginnen am Montag, 12. November, und dauern bis Ende Juni 2019.