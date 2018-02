später lesen Baumaßnahme Stadtwerke arbeiten in der Zeughausstraße Teilen

Die Stadtwerke Trier nehmen ab Ende Februar die Leitungsarbeiten in der Zeughausstraße in Trier-Nord wieder auf. Der Abschnitt zwischen Engelstraße und Kloschinskystraße wird deshalb wieder zur Einbahnstraße in Richtung Mosel­ufer.