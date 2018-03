später lesen Berufsleben Starthilfe für Existenzgründer Teilen

(red) Der Einheitliche Ansprechpartner (EAP) des Landes Rheinland-Pfalz bietet Mittwoch, 24. Januar, einen kostenfreien Sprechtag für Existenzgründer in Trier an. Wer teilnehmen will, muss sich anmelden (siehe unten).