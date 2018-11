„... auf das traditionelle FWG-Adventskonzert, weil wir wieder ein schönes Programm haben und bei dieser Gelegenheit auch die Arbeit in unseren Ensembles präsentieren können.“

Ihr Name

Stefanie Lamberti (37), Trier, leitet

die Jazzband des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums (FWG), die gemeinsam mit Orchester (Leitung: Andreas Wagner) und den Chören

(Verena Soffel) der Schule am Montag, 17. Dezember, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Heiligkreuz auftritt. Insgesamt sind rund 80 junge Musikerinnen und Musiker am Adventskonzert beteiligt. Der Eintritt ist frei. (rm.)