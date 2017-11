später lesen Steier eröffnet Bürgerbüro Teilen

Trier (red) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier hat am 24. Oktober offiziell die Arbeit als Mitglied des Deutschen Bundestages aufgenommen und vor einigen Tagen sein Bürgerbüro in der Trie rer Innenstadt eröffnet. Die offizielle Einweihungsfeier findet am Donnerstag, 30. November, von 13 bis 18 Uhr im Büro in der Palaststraße 8 statt.